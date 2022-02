Jeje Odongo : "Le sommet UE-UA offre de nouvelles bases de collaboration"

Alors que le sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'union africaine s'achève, l'heure est aux conclusions. La réunion de près de 80 participants des deux continents a donné lieu à de nombreuses annonces. Pour le ministre ougandais des Affaires étrangères, ce sommet a été l'occasion d'envisager sous un nouvel angle les futures collaborations entre les deux continents.

Le Ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda a participé au 6ème Sommet de l'UEAU à Bruxelles du 17 au 18 février 2022. Le Sommet s'est tenu avec l'objectif de construire un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe.

"Nous avons eu l'occasion de partager un certain nombre de domaines d'intérêt, les questions relatives à la sécurité sur le continent africain, au développement, au commerce, à la gestion de l'environnement et la gestion des effets du Covid-19", détaille le Général Jeje Odongo, ministre des Affaires Etrangères.

"C'est donc des discussions très intéressantes qui ont eu lieu ces deux derniers jours. L'éthique générale, le sentiment global tout au long de la rencontre et après, était que nous développons une nouvelle approche sur la façon de faire des affaires ensemble. Il y a donc quelque chose de nouveau dans tout cela".

Le ministre a également abordé la récente condamnation de l'Union européenne, concernant l'usage de la torture et les violations des droits de l'homme dans son pays. Il y a quelques jours, des photos d'actes de violences sur un écrivain ougandais ont été diffusées dans les médias nationaux.

"Oui, certains actes se sont produits, nous les regrettons, mais la bonne nouvelle est que nous ne les cachons pas, nous prenons des mesures contre ceux qui ont perpétré ces actions", soutien le ministre.

"Nous avons mené des enquêtes, nous avons été en mesure de poursuivre certaines personnes, nous en avons même condamné certaines à mort en raison de leurs actions et nous continuons à mener des enquêtes, afin d'être en mesure de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans ces actions."

En décembre 2021, l'Ouganda a envoyé certains de ses soldats en RDC, afin de combattre les forces démocratiques alliées (ADF). Les rebelles affiliés à l'Etat islamique, sont considérés comme faisant partie du groupe armé le plus meurtrier et serait responsable de la mort de plus de 500 personnes selon les experts.

"Je pense que depuis que nous avons lancé l'offensive en décembre, elle se déroule assez bien", affirme le général Jeje Odongo. "Nous avons continué à éliminer un certain nombre de bases de l'ADF qui étaient devenues relativement permanentes parce qu'elles semblaient très bien construites. Nous avons éliminé un certain nombre d'entre elles et capturé de nombreux combattants des ADF, nous avons pu sauver certains des enfants qui avaient été enlevés et entraînés."

Avec l'aide de l'Ouganda, la République démocratique du Congo espère rétablir la paix dans les régions du Nord-Kivu et de l'Ituri, situées dans l'Est du pays.