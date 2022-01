RDC : manifestations contre la hausse de l'insécurité à Goma

Plusieurs personnes ont manifesté samedi à Goma, en République démocratique du Congo contre l’insécurité.

Malgré l’état de siège en place dans la ville depuis mai dernier, de nombreux vols de nuit et d’enlèvements ont été enregistrés.

Réunis par des mouvements citoyens comme le mouvement lucha, des groupes de jeunes et des membres de la société civile congolais ont manifesté leurs inquiétudes de façon pacifique. Ce qui n’a pas empêché l’arrestation d’au moins quatre personnes.

La police nationale congolaise a utilisé des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser la foule.

"Nous avons appelé la population à faire le deuil des jeunes assassinés pendant cette période de l'état de siège, mais nous avons été surpris de voir la police qui est venue disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Des gens qui voulaient juste faire le deuil des morts parce que c'est déjà trop, plusieurs morts pendant cet état de siège." a déclaré Jacky Sinzahera, militant de Lucha.

Vêtus de noir, bougies allumées et fleurs à la main, et scandant des chansons contre le pouvoir, certains manifestants ont réussi à contourner la police et sont allés ailleurs pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie à cause de l'insécurité croissante à Goma.

"Moi en tant qu'habitante de Goma, je viens de rejoindre mes concitoyens, les jeunes qui présentent leur indignation. Parce que ce n'est pas juste de pouvoir perdre quatre jeunes en moins de 72 heures, donc ma présence ici n'est pas en termes d'organisation mais en termes de soutien aux autres jeunes, parce que je suis aussi indignée et je veux que cela cesse." s'est confiée Alice Kabuo, une manifestante.

Les manifestants ont également appelé les dirigeants du pays à trouver une solution urgente pour ramener la paix région.

Au moins quatre personnes ont été tuées par balles par des hommes armés cette semaine.

Alors que certains acteurs politiques continuent de demander la fin des mesures décrétées au Nord-Kivu et en Ituri.