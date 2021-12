Rétrospective 2021 : quid du système démocratique en Afrique ?

Comment se porte la démocratie en Afrique ? On peut poser la question alors que ces deux dernières années, certains pays d'Afrique, francophone en particulier, ont été marqués par des crises politiques.

La dernière en date le coup d'État du 18 août 2011 au Mali. Le 5 septembre dernier, c'était en Guinée que le colonel Mamadou Doumbouya renversait le régime du président Alpha Condé.

Alors, assiste t-on à une remilitarisation des pays africains? Le logiciel démocratique hérité de l'Occident serait il en train de tomber en panne?

Et l'Éthiopie, déchirée depuis novembre 2020 par un conflit entre l'armée fédérale et le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Les combats ont déjà fait des milliers de morts et au moins deux millions de déplacés. Après un an, de nombreux observateurs craignent la répétition d'un scénario à la rwandaise, autrement dit d'un génocide. Ces craintes sont-elles justifiées ?

Analyse avec le docteur Niagalé Bakayoko PHD, Chair of the African Security Network.