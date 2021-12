CAN 2021 : des nids d'Aigles bien remplis

Le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, et celui des Super Eagles nigérians, Augustine Eguavoen, ont convoqué samedi 28 joueurs pour disputer la CAN (9 janvier-6 février).

La sélection malienne s'appuiera sur un fort contingent de joueurs évoluant en France : Hamari Traoré (Rennes), El Bilal Touré (Reims), Kiki Kouyaté (Metz), Kalifa Coulibaly (Nantes)...

On notera l'absence de Cheick Doucouré (Lens), qui a choisi de privilégier son club.

Si Moussa Marega, récent champion d'Asie avec son club saoudien, Al Hilal, n'est toujours pas rappelé, Yves Bissouma a lui réglé ses différends avec la fédération et retrouve le nid de la sélection.

Il renforce un milieu qui pourra compter sur les métronomes "allemands" Doudou Haïdara (Leipzig), Diadié Samassékou (Hoffenheim).

Aucun joueur du championnat malien et quatre seulement évoluant en Afrique : Ibrahima Mounkoro, le gardien de Corbeaux de Mazembe, Djigui Diarra et Issaka Samaké qui ont quitté le Stade Malien pour disputer la C1 avec les Tanzaniens des Young African et les Guinéens d'Horoya.

Et bien évidemment, Aliou Dieng qui a tout gagné sur le continent depuis qu'il a rejoint le meilleur club d'Afrique, Al Ahly. Champion d'Afrique avec le club du Caire, il était titulaire la semaine dernière pour décrocher une deuxième Super Coupe de la CAF en six mois.

La liste :

Gardiens : Ismaël Diawara (Malmö FF, Suède), Ibrahima Mounkoro (TP Mazembe, RDC), Djigui Diarra (Young African, Tanzanie)

Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes, France), Boubacar Kiki Kouyaté (FC Metz, France), Charles Traoré (FC Nantes, France), Massadio Haïdara (RC Lens, France), Mamadou Fofana "Nojo" (Amiens SC, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), Falaye Sacko (Vitoria Guimarães, Portugal), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgique), Issiaka Samaké (Horoya AC, Guinée)

Milieux : Amadou Haïdara "Doudou" (RB Leipzig, Allemagne), Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Mohamed Camara "Tiamantié" (RB Salzbourg, Autriche), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Romenigue Kouamé (Troyes, France), Adama Traoré "Noss" (Hatayspor, Turquie), Hamidou Traoré "Dou" (Giresunspor, Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, Égypte)

Attaquants : El Bilal Touré (Reims, France), Moussa Doumbia "Chico" (Reims, France), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France), Moussa Djenepo (Southampton, Angleterre), Ibrahima Koné (Sarpsborg 08, Norvège), Lassine Sinayoko (Auxerre, France), Adama Traoré "Malouda" (Sheriff Tiraspol, Moldavie)

Le meilleur résultat du Mali en Coupe d’Afrique des nations est une troisième place décrochée en 2012 et 2013. Lors de la dernière édition en 2019, Les Aigles avaient atteint les huitièmes de finale, éliminés par la Côté d’Ivoire (1-0).

Le Nigeria avec Osimhen

L'attaquant de Naples Victor Osimhen, annoncé forfait fin novembre après avoir été opéré de multiples fractures au visage, fait finalement partie de la liste des 28 joueurs nigérians sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février), dévoilée samedi.

Opéré le 23 novembre, deux jours après un choc violent lors d'un match du Championnat d'Italie, Osimhen, 22 ans, devait initialement être indisponible trois mois.

Une excellente nouvelle pour Augustine Eguavoen, nommé en catastrophe après le limogeage de Gernot Rohr la semaine dernière. A 56 ans, le vainqueur de la CAN 94 effectue sontroisième intérim à la tête des Super Eagles.

La liste :

Gardiens : Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/RSA), Francis Uzoho (Omonia/CYP), John Noble (Enyimba), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam/NED)

Défenseurs : William Ekong (Watford/ENG), Kenneth Omeruo (Leganes/ESP), Leon Balogun (Rangers/SCO), Abdullahi Shehu (Omonia/CYP), Chidozie Awaziem (Alanyaspor/TUR), Jamilu Collins (Paderborn/GER), Ola Aina (Torino/ITA), Zaidu Sanusi (FC Porto/POR), Olis Ndah (Orlando Pirates/RSA)

Milieux : Wilfred Ndidi (Leicester/ENG), Kelechi Nwakali (Huesca/ESP), Chidera Ejuke (CSKA Moscou/RUS), Frank Onyera (Brentford/ENG), Joe Aribo (Rangers/SCO)

Attaquants : Ahmed Musa (Karagumruk/TUR), Moses Simon (Nantes/FRA), Odion Ighalo (Al Shabab Ryad/KSA), Taiwo Awoniyi (Union Berlin/GER), Alex Iwobi (Everton/ENG), Victor Osimhen (Naples/ITA), Sadiq Umar (Almeria/ESP), Kelechi Iheanacho (Leicester/ENG), Samuel Chukwueze (Villareal/ESP), Emmanuel Dennis (Watford/ENG)

Lors de la phase de groupes de la CAN, organisée au Cameroun, le Nigeria affrontera l'Egypte (11 janvier), le Soudan (15 janvier) et la Guinée-Bissau (19 janvier)