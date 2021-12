Après 4 ans d'attente, le FMI ouvre des discussions avec le Mozambique

Le FMI va entamer en janvier des discussions sur une facilité de crédit élargie avec le Mozambique.

Le pays avait été privé d'aide internationale pour avoir caché des dettes à ses créanciers depuis 2016. Selon le Fonds, la mise en place de cet accord servira essentiellement à accompagner les réformes mises en place par le gouvernement pour relancer l’économie. Alléger les pressions financières alors que le pays se remet de la pandémie.

Il permettra en outre de soutenir la réduction de la pauvreté et la croissance équitable. S’il est conclu, ce nouvel accord avec le FMI sera le premier depuis 2016. La croissance économique atteindra 2,2 % cette année et 4 % à long terme, grâce notamment à la réalisation de réserves de gaz naturel liquéfié permettant une augmentation encore plus forte.