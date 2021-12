Afrique du Sud : les grands-mères boxent pour mieux vieillir

À Johannesburg, en Afrique du Sud, ces grands-mères se sont mises à la boxe pour rester en forme et lutter contre la vieillesse. La boxe est un sport exigeant, mais ces femmes âgées de 65 à 83 ans le sont aussi. Outre la motivation de repousser la vieillesse, l'une d'entre elles dit essayer de trouver des moyens de réduire le poids des maladies chroniques comme le diabète.

"On a été appelés par la salle de sport pour nous entraîner au cône", raconte Constance Ngubane, boxeuse de 83 ans. "On a accepté parce que l'on veut être en meilleure santé. On souhaite faire travailler nos muscles et ne pas continuer à ne rien faire à la maison."

Selon un document de recherche intitulé "Facteurs influençant la pratique régulière de l'exercice physique chez les personnes âgées dans les établissements de soins résidentiels des districts sanitaires d'Afrique du Sud", rédigé par quatre auteurs africains de l'Université de Witwatersrand, il a été démontré que l'exercice régulier chez les personnes âgées améliore la posture et l'équilibre, entraînant une réduction de la fréquence des chutes.

"J'assistais à des séances de physiothérapie à l'hôpital Helen Joseph lorsque j'ai entendu parler de la salle de sport pour la première fois", explique Clara Mose, boxeuse de 69 ans. "Les infirmières de l'hôpital m'ont dit que ce serait bon pour moi d'aller à la salle de boxe de Cosmo City".

La salle de boxe de Cosmo City propose deux séances par semaine comprenant des exercices de cardio et de boxe. L'une des femmes raconte que son parcours de remise en forme a commencé après le diagnostic d'ostéoporose.

"J'étais très malade avant de commencer la boxe", ajoute Emily Mzelem, boxeuse de 77 ans. "J'avais les genoux et le dos douloureux. Je ne pouvais pas bouger ou faire quoi que ce soit quand mon dos me faisait souffrir."

Si la salle de boxe a aidé la communauté des personnes âgées à rester active et motivée, la prochaine étape consiste à guider les grands-mères boxeuses sur la façon d'adopter une alimentation saine et équilibrée.