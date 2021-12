Nigéria : tollé après la mort suspecte d'un élève de 12 ans

La mort d'un écolier de 12 ans, à Lagos, capitale commerciale du Nigeria, suscite des réactions dans la nation la plus peuplée d'Afrique.

Sylvester Oromoni Junior, un élève de l'école secondaire de deuxième cycle de Dowen College, à Lagos, dans le sud-ouest du Nigeria, est mort dans des circonstances controversées. Les autorités scolaires affirment que Sylvester s'est blessé en jouant au football, mais sa famille affirme qu'il a été torturé.

"Il nous a dit qu'il ne jouait pas au football, il n'est pas allé sur le terrain. Il a dit qu'il était dans sa chambre avec ses camarades de classe et qu'il dormait sur son lit le soir" a affirmé Sylvester Oromoni, le père de l'écolier.

L'élève de 12 ans a succombé aux blessures subies lors d'un violent passage à tabac par des brutes de l'école le mercredi 28 novembre, déclenchant une condamnation massive dans le pays.

Militants, défenseurs des droits civiques, célébrités et autorités gouvernementales ont exprimé leur choc et leur colère face à la façon dont Sylvester est mort.

À la suite de l'incident, le gouvernement de l'État de Lagos a fermé l'école en attendant les résultats d'une enquête sur l'affaire. Dans une déclaration, le gouvernement de l'État, tout en exprimant sa sympathie à la famille, a appelé les Nigérians au calme.

Un juriste basé à Lagos, Muktar Kolawole, affirme que l'action du gouvernement de l'État a une certaine forme de soutien juridique.

Pour le juriste Muktar Kolowale, "quand une situation comme celle-ci se produit, il existe une disposition dans la loi, dans la loi sur les droits de l'enfant, qui permet au gouvernement d'intervenir et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que justice soit faite, pour aller à la racine du problème, faire toutes les enquêtes nécessaires. Nous pourrions dire que jusqu'à présent, ce que le gouvernement a fait est toujours dans les limites de ses capacités."

L'intimidation et le harcèlement sont très répandus dans la plupart des écoles nigérianes, en particulier dans les internats. Alors que le débat sur les brimades et le harcèlement dans les écoles se poursuit, les citoyens disent que des mesures devraient être prises pour s'assurer que les brimades, le cultisme et d'autres formes d'agressions sur les étudiants prennent fin dans les écoles.

Selon une source familiale, les arrangements funéraires de Sylvester Junior resteront en suspens jusqu'à ce que la cause de sa mort soit élucidée.

Le gouvernement a fermé l'établissement jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.