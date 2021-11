Burkina Faso : une émission anti-Covid-19 au service des femmes

A Kaya, dans le centre-Nord du Burkina Faso, les femmes ont un rendez-vous devenu quasi incontournable : une émission sur Zama FM, une radio de la localité.

Transmission, prévention, et vaccination contre le coronavirus, sont des sujets abordés dans cette émission bimestrielle.

L’intérêt du public pour cette plage dépasse désormais les campagnes de communication officielle dans la localité.

"Les autorités n’ont pas dit "Ne faites pas ceci ou cela", elles sont juste venues nous dire qu'il y avait une nouvelle maladie et qu'il fallait observer la distanciation physique. Elles nous ont demandé de rester chez nous. Un couvre-feu a été instauré, et personne n'était autorisé à sortir après 18 heures. En plus de ce qu'elles nous ont dit, nous en avons appris davantage en écoutant la radio. '', a déclaré Zenabou Sawadogo, auditrice de l'émission.

La lutte contre la maladie doit être une affaire de tous : "Nous devons lutter ensemble contre cette maladie. Si vous parlez à quelqu'un qui n'en est pas informé, c'est dans son propre intérêt. Car si les gens la nient, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas, que personne ne leur en a jamais parlé et qu'ils ne la connaissent pas. S'ils reçoivent des informations, ils les accepteront.", a expliqué Mariama Sawadogo.

Le Burkina Faso a mobilisé 200 millions de dollars pour tenter d’endiguer la propagation du virus. Mais la campagne y relative n'aurait pas été inclusive.

"Nous pouvons faire mieux. Mais le meilleur moyen est d'impliquer l'ensemble de la population et chacun doit jouer sa partition dans la réponse contre le COVID-19.", a déclaré Brice Bicaba, coordinateur du comité sectoriel santé COVID-19 au Burkina Faso.

Fin octobre, environ 284 000 personnes, soit moins de 1,5 % de la population, du pays étaient entièrement vaccinées, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé.