La Tunisie se dote d'un nouveau gouvernement

Après onze semaines d’attente, la Tunisie a un nouveau gouvernement.La formation de l’équipe dirigée par Najla Bouden, nommée au poste de premier ministre fin septembre, a été annoncée lundi par le président Kais Saied.

Elle succède au cabinet d’Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet.

"Le Premier ministre a été désigné, ce qui fait d'elle la première femme Premier ministre en Tunisie et parmi les pays arabes. C'est un honneur pour les femmes tunisiennes qui ne sont pas des produits de beauté qui rendent les institutions, ou les institutions parlementaires, plus belles. Nous ne sommes sous le mandat de personne, mais comme la constitution prévoit un gouvernement, celui-ci a été formé et sa formation a été plus rapide que les opposants ne l'avaient prévu.", a déclaré Kais Saied, le Président tunisien.

Des opposants qui ont manifesté dimanche contre ce qu’ils appellent le coup de force du président tunisien. Kais Saied a pris le contrôle de l’ensemble de l’appareil de l’Etat le 25 juillet après avoir suspendu le parlement et limogé le premier ministre.

Dans un discours lors de la prestation de serment, Najla Bouden, 63 ans, a affirmé que "la lutte contre la corruption sera le plus important objectif" de son gouvernement qui compte 25 membres, dont neuf femmes, outre sa cheffe.

Elle a aussi affirmé que son équipe œuvrerait pour "redonner aux Tunisiens confiance en l'Etat" et "améliorer leurs conditions de vie".