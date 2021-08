Rwanda : la demande de non-lieu d'Agathe Habyarimana jugée irrecevable

La demande de non-lieu d'Agathe Habyarimana jugée irrecevable par la Cour d'Appel de Paris en France. La veuve de l'ancien président Rwandais fait l'objet d'une enquête pour "complicité de génocide et de crime contre l'humanité" depuis 2007.

Elle est accusée de faire partie de l'organisation du génocide, qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes en 1994. L'avocat de l'ancienne première dame Philippe Meilhac compte se pourvoir en cassation puis déposer à nouveau une demande de non-lieu dans les prochains mois.

Mais cette décision ne satisfait pas non plus Alain Gauthier, le président du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR). La Cour n'a pas jugé le non-lieu irrecevable à cause d'un manque de pièces à charge, alors que les plaignants attendaient une réponse sur ce point. Le tribunal n'a pour l'instant pas explicité sa décision, qui n'apporte rien au dossier a déclaré le président du CPCR.

Lors d'un déplacement à Paris, il y a quelques mois, le président rwandais Paul Kagamé avait déclaré que l'ancienne première dame figurait en haut de liste des suspects ayant orchestré le génocide des Tutsi.