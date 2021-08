Tunisie : retour à la case prison pour l'homme d'affaires Nabil Karoui

Le Tunisien Nabil Karoui, à nouveau mis aux arrêts. Le chef du parti libéral, Qalb Tounès a été arrêté dimanche en Algérie, selon la justice tunisienne, il aurait tenté de quitter son pays, avec ses deux frères.

Nabil Karoui, avait été arrêté en 2019, en pleine campagne électorale. Libéré, il avait de nouveau été arrêté en décembre dernier et libéré en juin, après six mois de détention provisoire. Fondateur de la chaîne privée tunisienne Nessma TV, qui appartient en partie à Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et fraude fiscale. L'homme d'affaires tunisien dénonce une instrumentalisation de la justice.

Nabil Karoui, dont le programme pour la présidentielle était axé sur l'anti-islamisme et la lutte contre la pauvreté, avait été largement battu par Kaïs Saïed, universitaire néophyte en politique, sur fond de rejet des élites au pouvoir depuis la révolution de 2011.

Fin juillet, le président Saied, a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs, limoger le chef du gouvernement et suspendre le Parlement.

Depuis ce coup de force, arrestations, interdictions de voyage et assignations à résidence ont visé magistrats, députés et hommes d'affaires, dans le cadre d'une "purge" anticorruption promise par le président Saied.