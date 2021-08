Ghana : les survivants de Tulsa foulent le sol africain pour la première fois

Deux derniers survivants du massacre des Tusla en visite au Ghana. Viola Ford Fletcher et son frère Hughes Van Ellis, tous deux âgés de plus de 100 ans, ont foulé pour la première fois le sol africain. Cette visite historique survient peu de temps après le centenaire du massacre, et la demande de réparation financière faite par les descendants des victimes au président américain Joe Biden.

"Je pense que c'est l'une des plus grandes diasporas africaines historiques qui nous est revenue", explique Nadia Adongo Musah, directrice adjointe du Bureau de la diaspora auprès du Président du Ghana.

Ce jour est INCROYABLE ! Les personnes que vous voyez debout avec moi ont fait en sorte que les survivants du massacre de Tulsa en 1921 puissent réaliser leur rêve et venir au Ghana ! Voilà à quoi ressemble l'amour ! Merci à la représentante Regina Goodwin d'avoir permis cela !

"Lorsque le président a fait l'annonce de l'événement 'Beyond the Return', en 2018 à Washington et de la célébration de l'événement 'Beyond the Return' en 2019, nous n'avons jamais pensé que l'une de nos sœurs, qui a été enlevée à sa famille, âgée de 107 , aurait la volonté et envie de visiter le Ghana. Non seulement par elle-même, mais aussi en amenant son petit frère âgé de 100 ans."

Il y a tout juste cent ans, Viola et Hughes ont survécu à l'un des pires massacres de l'histoire raciale des Etats-Unis. En 1921, le quartier noir et prospère de Tulsa a été pillé et brûlé par des blancs. Près de 300 afro-américains y laisseront leur vie et 10 000 autres se sont retrouvés sans abris.