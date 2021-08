L'accueil glacial réservé aux héros de Tokyo 2020 fait jaser à Nairobi

Pourquoi aucun officiel kényan n'était présent à l'aéroport de la capitale ce mercredi matin à l'arrivée des médaillés des récents Jeux olympiques qui se sont achevés dimanche au Japon ?

Bien qu'étant la meilleure équipe africaine aux JO de Tokyo 2020 avec un total de 10 médailles dont 4 en or, les athlètes Kényans n'ont pas eu droit à un accueil chaleureux ce mercredi matin à l'aéroport Jomo Kenyatta. `Selon les médias présents sur place, aucun officiel n'a fait le déplacement.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont critiqué cet accueil sans paillettes. D'autres se sont amusés à poster les images de la réception de l'équipe olympique kényane de 1968 au Mexique, se disant très déçus de l'accueil des représentants de Tokyo 2020.

Cependant Dès son arrivée, le marathonien Eliud Kipchoge a répondu à quelques journalistes présents dans l'enceinte de l'aéroport :

J'ai un plan énorme pour inspirer les jeunes et inspirer tout le monde dans ce monde. Je veux inspirer les Kényans et faire de la course un style de vie kényan. Je veux en fait dire à ces gens, à ces jeunes de respecter le sport, ou de traiter le sport comme un métier. ..... Alors j'ai envie de dire aux jeunes : s'il vous plaît, concentrez-vous, soyez disciplinés et surtout respectez le sport et faites du sport un vrai métier.

Le président Yoweri Museveni a offert aux athlètes ougandais des véhicules de luxe, à la suite de leurs performances remarquables aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui viennent de s'achever. Quels cadeaux les médaillés du Kenya aux Jeux olympiques devraient-ils recevoir a écrit sur Twitter cet internaute.

Un tweet de la Secrétaire aux Sports, l'ambassadrice Amina Mohamed souhaitant la bienvenue aux athlètes a déclenché l'ire de plusieurs sur twitter. Le Kenya a terminé à la première place africaine des Jeux Olympiques de Tokyo en empochant 10 médailles.