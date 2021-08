L'Egypte apporte son "soutien total" au président tunisien Kaïs Saïed

Mardi, le ministre des affaires étrangères égyptien Sameh Choukry a réaffirmé le soutien total de son pays au président tunisien Kaïs Saïed. Selon lui, la Tunisie vit "un moment historique, entrepris par une personne qui attache la plus haute importance aux valeurs de la démocratie, de la constitution et des institutions."

"Un message de Son Excellence Abdel Fattah al-Sissi qui affirme le plein soutien de la République arabe d'Égypte à la stabilité et à l'accomplissement de la volonté du peuple tunisien", a déclaré Sameh Choukry, le ministre égyptien des Affaires étrangères. "Et aux décisions prises par Son Excellence le président Kaïs Saïed afin de réaliser la stabilité et la sécurité en réponse à la volonté du peuple dans un contexte constitutionnel juste."

Déclaration de la porte-parole du Conseil de sécurité national Emily Horne à propos de l'appel du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avec le président tunisien Kais Saied.

Tout comme l'Egypte, plusieurs délégations ont commenté les événements tunisiens des dernières semaines. Samedi, les Etats-Unis, ont exhorté le pays à revenir rapidement sur la "voie démocratique".