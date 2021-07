Les professionnels de santé kényans invités à travailler au Royaume Uni

Les travailleurs de la santé kényans au chômage pourront travailler au Royaume Uni.

Le Kenya et le gouvernement britannique viennent de signer un accord qui permettra à ses professionnels de la santé et ses cadres de bénéficier d’une voie spéciale dans le système d’immigration britannique.

Cet arrangement demandé par le Kenya pourrait plaire à de nombreux de ces travailleurs qui n’ont cessé de dénoncer les mauvaises conditions de travail et les bas salaires voir l’absence de salaire durant des mois. Ils pourront exercer leur métier avant de retourner travailler dans le secteur de la santé du Kenya.

Les détails exacts de cet accord devraient être confirmés avant la fin du mois d'octobre.

Si selon les autorités britanniques, près de 900 Kényans travaillent dans le service national de santé du Royaume-Uni, cet acte n’est pas destiné à encourager la fuite des cerveaux.

Signé lors du troisième jour de visite du président kenyan Uhuru Kenyatta, cet accord n’est pas la seule étape à jalonner l’alliance entre les deux pays.

Les deux pays ont également lancé l'Alliance sanitaire entre le Kenya et le Royaume-Uni, dédié à stimuler la recherche et la collaboration entre les universités et les hôpitaux universitaires britanniques et kenyans.

Le premier partenariat permettra d'améliorer le traitement du cancer dans le pays.