RDC : deux pygmées et six miliciens tués au parc de Kahozi-Biega

Deux pygmées et six miliciens ont été tués dans une opération de l'armée visant à les déloger du parc de Kahozi-Biega, habitat des gorilles des plaines, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) où des miliciens exploitent illégalement des mines.

"Dans une opération conjointe des Forces armées de la RDC (FARDC) et des écogardes pour chasser des pygmées à Muyange vendredi, le bilan est de deux personnes de la communauté pygmée tuées et des blessés", a déclaré à l'AFP Pascal Cimana, administrateur du territoire adjoint de Kalehe (Sud-Kivu, est)."Au moins 87 huttes essentiellement en paille ont été brûlées. A cet endroit les combattants des groupes armés Raia Mutomboki et CRND (Conseil national pour la renaissance et la démocratie, ndlr) contrôlent des carrés miniers" et se servent des membres de la communauté pygmée comme bouclier, a-t-il ajouté.

"il y a eu aussi six miliciens du CRND tués", a expliqué à l'AFP le major Louis Tshiamwang, porte-parole de l'armée dans la région, confirmant le décès de deux pygmées. Le parc national de Kahozi-Biega accuse de longue date le groupe armé Raia Mutomboki de se servir des revendications des membres de la communauté pygmée sur une partie de cet habitat des gorilles des plaines pour couvrir leurs activités d'exploitation illégale des minerais et autres ressources naturelles.

Le CRND est une dissidence de la rébellion hutu rwandaise des Forces démocratiques alliées (FDLR) présente dans l'est congolais depuis 1994 après le génocide du Rwanda. Le territoire de Kalehe est situé à 80 km au nord de Bukavu chef-lieu de la province congolaise du Sud-Kivu (est).

L'est congolais est déstabilisé depuis près de 30 ans par la présence de plus d'une centaine de groupes armés. Le président congolais Félix Tshisekedi a instauré l'état de siège dans deux provinces de l'est de la RDC, le Nord-Kivu et l'Ituri, afin de mettre fin aux activités de ces groupes.