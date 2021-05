Riyad Mahrez envoie Manchester City à Istanbul

L'attaquant international algérien a fait preuve d'un brillant réalisme mardi soir en signant les deux buts de la victoire de Manchester City lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. A 30 ans, le Fennec peut rêver d'un premier sacre européen.

Sous le ciel hivernal du nord de l'Angleterre, les "Sky Blues" ont réalisé le match dont ils rêvaient. Une victoire nette et sans bavure avec à la clé une nouvelle démonstration de réalisme de son attaquant, Riyad Mahrez.

Le Fennec avait déjà été décisif lors de la demi-finale aller en inscrivant au Parc des Princes, le but de la victoire sur un coup-franc heureux en seconde période (1-2). Cette fois, ces deux nouvelles réalisations face au club de la capitale française n'ont souffert d'aucune contestation.

A la 11e minute, Riyad Mahrez a ouvert le score à l'issue d'un contre éclair initié par un magnifique dégagement du gardien Ederson (1-0). Au retour des vestiaires, il a mis fin définitivement au suspens après un nouveau contre mené cette fois par le prodige anglais, Phil Foden (2-0, 55e).

Un triplé en jeu

Avec trois buts en deux matchs, le natif de Sarcelles, dans la banlieue de Paris, a été le bourreau du PSG. "On a été efficace au moment où il le fallait. On mérite de passer", a indiqué l'ancien joueur de Leicester à la télévision française.

Riyad Mahrez peut désormais rêver d'une fin de saison exceptionnelle. Après ses deux couronnes dans la Premier League anglaise (en 2006 avec Leicester et 2019 avec Man City) et la Coupe d'Afrique des Nations remportée avec l'Algérie en 2019, il pourrait s'offrir à 30 ans un triplé historique avec Manchester City : Les Citizens ont déjà enlevé la Coupe de la Ligue anglaise et sont en passe de prendre la succession de Liverpool dans le championnat. Il ne reste plus qu'à terminer le travail sur la scène européenne en remportantla Ligue des Champions, contre le Real Madrid ou Chelsea. le 29 mai prochain à Istanbul.