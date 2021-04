Tchad : répression de l'opposition

A 38 ans, l’opposant tchadien Succès Masra compte bien défier le pouvoir d’Idriss Deby Itno lors de la présidentielle du 11 avril. L’âge minimum pour être candidat est fixé à 40, Succès Masra n’a donc pas pu se présenter à cette élection. Mais ce docteur en économie n’a qu’1 objectif : obtenir un alternance politique dans son pays.

"C'est comme un match amical joué à domicile par une même équipe qui serait divisée en deux, M. Déby ayant pris la peine d'éliminer tous ceux qui peuvent le battre aux élections et de créer les conditions pratiquement d'une mascarade électorale qui va se réduire à 20% de la population sans doute, parce qu'on a éliminé 80% des Tchadiens de la possibilité par exemple d'être candidat", explique-t-il :

Comme d’autres opposants, Succès Masra subit des intimidations du pouvoir tchadien. Comme le prouve ces cartouches de gaz lacrymogène lancées par les forces de l’ordre pour disperser un rassemblement de son parti. Malgré cela il refuse d’abandonner son combat et appelle les Tchadiens à manifester.

"Oui, ce samedi et ce dimanche, c'est à dire le 10 et le 11. Non seulement de marcher, mais d'organiser toutes les actions de boycott, toujours pacifique, parce que notre lutte est une lutte pacifique, mais de façon exigeante, de façon déterminante, de manière à perturber ces élections."

Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’arrestation de plusieurs chefs de partis politiques et d’activistes qui se préparaient, selon le gouvernement, à perturber la présidentielle de dimanche prochain.

Ce jeudi, l’ONG Amnesty International a rappelé que le Tchad est régulièrement épinglé pour censure et entrave à la liberté d’expression. Le pays a notamment connu près de deux ans et demi de coupures ou perturbations d’Internet cumulées depuis 2016, ce qui a un impact important sur les activités des défenseurs des droits humains et activistes, selon l’ONG.