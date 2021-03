Algérie : le Hirak s'insurge contre les élections législatives anticipées

Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues d’Alger vendredi.

Les manifestants ont rejeté les élections législatives anticipées annoncées la veille en Algérie alors que les rassemblements hebdomadaires du mouvement pro-démocratique Hirak, en pleine résurgence, prennent de l'ampleur.

Les algériens présents ont ainsi bravé l’interdiction de rassemblement liée au coronavrius et se sont réunis dans différents quartiers de la capitale pour se diriger vers le point de ralliement emblématique du hirak, à la poste centrale de la capitale

"Je n'ai pas voté le 12 décembre, tant que ce pouvoir est toujours en place, tant que le peuple est toujours victime d'injustices, tant que le peuple n'a pas réalisé son rêve d'un état de droit, je ne voterai jamais." a déclaré Malika, fonctionnaire à Alger.

Les manifestants ont crié des slogans tels que "Pas d'élections avec des gangs mafieux" et "un Etat civil et non militaire", un slogan clé du Hirak.

Le président Abdelmadjid Tebboune a publié jeudi un décret fixant au 12 juin la tenue d'élections législatives anticipées, après avoir dissous le parlement le mois dernier.

Les gens sont également descendus dans la rue dans d'autres régions du pays, notamment dans le nord-ouest d'Oran, le centre de Tizi Ouzou et l'est d'Annaba.

Le groupe de défense des droits des prisonniers CNLD a déclaré que des manifestants avaient été arrêtés à Tizi Ouzou, sans donner plus de détails.