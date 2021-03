Maroc : 4 millions de personnes déjà vaccinées

Les services médicaux du Maroc ont vacciné plus de quatre millions de personnes depuis le lancement fin janvier de la campagne d'immunisation contre le Covid-19, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

La campagne de vaccination gratuite vise à immuniser les plus de 18 ans, soit environ 25 millions de personnes "dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale".

Le royaume utilise actuellement les vaccins britannique AstraZeneca et chinois Sinopharm mais, selon la presse locale, il compte diversifier ses approvisionnements avec le vaccin russe Spoutnik V et l'américain Johnson and Johnson.

Avec un peu plus de 500 nouveaux cas détectés quotidiennement, la pandémie semble régresser au Maroc mais les tests de dépistage y sont moins nombreux. Les autorités ont recensé 486 833 contaminations depuis le premier cas signalé en mars 2020, dont 8 695 décès, selon le bulletin quotidien du ministère.

Les vols vers 26 pays fermés

L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis mars 2020 a été prolongé jusqu'au 10 avril, avec un couvre-feu nocturne jusqu'à mi-mars. Les frontières du pays sont toujours fermées même si des vols réguliers fonctionnent.

Pour se protéger des variants du coronavirus, le royaume a également suspendu lundi tous les vols avec la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït, a annoncé l'Office national des aéroports, ce qui porte à 26 le nombre de pays concernés par les restrictions aériennes.