Nigeria : opération de sauvetage des élèves enlevés à Kagara

Au Nigeria, au moins 27 élèves et des enseignants ont été enlevés ce mercredi par des hommes en treillis qui ont fait irruption, dans le collège secondaire scientifique de Kagara, dans l'Etat du Niger, dans le Nord-ouest.

Au moment de l'attaque, 650 élèves se trouvaient dans l'établissement selon les autorités fédérales. Cet enlèvement intervient seulement deux mois après le rapt de 344 adolescents dans la région voisine de Kankara.

Ses jeunes garçons avaient été libérés après une semaine de captivité, à l'issue de négociations entre ces gangs ravisseurs et les gouvernements locaux. Pour ceux de Kagara, le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de les ramener immédiatement.

Alors que les groupes armés multiplient les enlèvements d'enfants contre rançon, le gouverneur de l'Etat du Niger, Abubakar Sani Bello, a ordonné la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre des pensionnats dans quatre districts de cet Etat. Devant la fréquence de ces enlèvements, de plus de voix s'élèvent pour exiger du gouvernement , une sécurité renforcée des écoles de toute urgence, sinon les cas de Chibok, Kankara et désormais Kagara deviendront légion dans le pays.

Dans le même temps, le président du Sénat Ahmad Lawan a affirmé qu'une nouvelle stratégie devait être adoptée pour assurer la sécurité des écoles, car cette vague d'enlèvement aura certainement un effet négatif sur le désir et la volonté des parents de scolariser leurs enfants.