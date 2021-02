CHAN 2020 : réactions des supporters

C'était l'ambiance chez les supporters des lions de l'Altas. Tous vêtus de rouge à l'image de la couleur de leur drapeau.

Ils sont sortis nombreux célébrer leur victoire face au Mali, devant le stade Amadou Ahidjo dimanche à Yaoundé. 10 000 supporters pour la finale de ce championnat d'Afrique des Nations qui a vu le Maroc survolé la compétition avec 15 buts marqués et 3 encaissés.

"Merci au Cameroun pour l’hospitalité, le fair-play d'abord. La compétition est organisée, c’est un essai pour la CAN. Nous on est sûr que ça va réussir avec 24 équipes ici tout va bien, les Camerounais sont contents, nous on est content. Merci. Merci. Merci'' lâche un Marocain en joie.

Ambiance tout aussi similaire du côté des supporters des Aigles, qui eux aussi ont donné la voix dans les rues de Yaoundé. Avec ce nouvel échec face au Maroc 2 buts à zéro. Le Mali reste sur une seconde déception après la finale perdue face à la République démocratique du Congo en 2016.

"On souhaitait la prendre cette coupe, mais on n’a pas démérité parce que, dans ce genre de situation souvent, les expérimentés jouent sur les nerfs des inexpérimentés. C’est ça qui nous a eu. Regardez les deux buts marocains, c’est des situations standards. Sinon c’est le Mali qui a joué."

Le Maroc réussi le doublé après celui remporté en 2018 à domicile: une première dans le CHAN. Les hommes de Houcine Ammouta recevront chacun de la part de la fédération royale marocaine de football, 600 000 dirhams soient un peu plus de 55.000 euros. Quant à la Confédération africaine de football, elle offre 1 250 000 dollars au vainqueur du CHAN, contre 700 000 dollars pour le vice-champion.