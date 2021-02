Afrique du Sud : sauvetage de masse de Cormorans

Ils font passer leur bec par les petits trous des cartons dans lesquels ils ont été transportés, abandonnés par leurs parents, des centaines de bébés cormorans du Cap, une espèce menacée, ont récemment été sauvés SANCOBB, la plus grande organisation de sauvetage d'oiseaux de mer en Afrique du Sud.

1.800 jeunes spécimens ont été ramenés courant janvier par bateau de l'île de Robben Island,vers une clinique pour oiseaux de mer. Près de 900 poussins sont morts pendant le transport ou dans les premiers jours après leur arrivée. Il en reste un peu plus de 1.100 aujourd'hui.

Nous avons sauvé 1 800 poussins cormorans du Cap de Robben Island. C'était les 12 et 13 janvier. Et à l'avenir, nous allons probablement commencer à envisager de relâcher les plus gros oiseaux dans les trois prochaines semaines, avec un peu de chance, et les plus petits seront évidemment là dans les deux ou trois prochains mois", explique Nicky Stander, des équipes de la Fondation d'Afrique australe pour la conservation des oiseaux côtiers

Entre 30 et 50 volontaires viennent chaque jour prêter main forte, pour s'occuper des petits orphelins. . Des plateaux de sardines, sont apprêtés pour les temps de repas. Trois tonnes de petits poissons sont englouties toutes les deux semaines par ces oiseaux.

"Ce dont nous avons peur, c'est que cela se produise de plus en plus à l'avenir. S'ils ne trouvent pas ce poisson dans la mer que va-t-il se passer ? Ils vont soit arrêter de se reproduire, soit s'ils se reproduisent, ils vont tout simplement abandonner leurs oeufs ns'ils ne trouvent pas assez de nourriture. La conséquence c'est que la population va continuer de décliner jusqu'à ce qu'elle s'éteigne" ajoute Nicky Stander.

D'autres oiseaux de mer sont confrontés au même problème, faute de nourriture, ils abandonnent leurs œufs et leurs poussins, entraînant un nouveau déclin de leur espèce.