Libye : le mécanisme de sélection d'un exécutif de transition adopté

Le dialogue inter-libyen approuve le mécanisme de sélection des futurs dirigeants de la transition. Ce mardi, 73% des 75 participants du Forum politique ont approuvé le mode de désignation d’un exécutif jusqu’au élections de décembre.

Selon l’émissaire par intérim de l’ONU, Stephanie Williams, les Libyens pourront choisir un gouvernement provisoire pour réunifier leurs institutions. La Mission d'appui des Nations unies en Libye finalise la procédure et les formulaires de nomination ainsi que le calendrier du processus de vote. Mi-novembre à Tunis, Stephanie Williams avait arraché un accord pour l'organisation d'élections "nationales" le 24 décembre 2021, mais pas sur la désignation de l'exécutif pour assurer la transition jusqu'au scrutin et sortir la Libye d'une grave crise politique qui perdure.

La MANUL annonce que le FDPL approuve la proposition de mécanisme de sélection de l'autorité exécutive pour la période de transition

Deux autorités rivales se disputent le pays depuis 2015 : le gouvernement d’union nationale à Tripoli, et les hommes du maréchal Haftar, à l’Est. Des membres de ces deux factions sont actuellement réunis en Égypte, pour discuter "des dispositions constitutionnelles nécessaires à la tenue des élections". D'un côté des membres de la Commission constitutionnelle, chargée de rédiger la future Constitution, et de l'autre une délégation du Parlement, qui siège dans l'Est, et une autre du Haut conseil d'État.

Un pas de plus après l'accord de cessez-le-feu signé en octobre dernier.