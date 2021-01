Ethiopie : une course sur fond de covid-19

La tradition a été respectée en Ethiopie. Le pays a organisé dimanche l’édition 2020 de la Great Ethiopian Run International, la plus importante course sur le continent.

Plus de 12 000 athlètes ont rivalisé d’ardeur sur un parcours de 10 kilomètres à Addis-Abeba. En cette période de coronavirus.

‘’Le nombre de participants n'a pas été conforme à nos prévisions. Nous attendions cinquante mille participants cette année, mais à cause de COVID-19, nous n'avons pu avoir qu'un quart des participants", regrette Hailé Grebreselassie, athlète et initiateur de la course. En guise de comparaison, l’édition 2014 a réuni 40 000 coureurs.

Les restrictions contre le coronavirus semblent aussi avoir eu un impact sur les performances des athlètes. " C’est par ce que je portais mon masque, je ne respire pas suffisamment. Il y a une différence sur mon record, mais je suis heureux", explique Zegeye Lema, un participant.

C’est en 2002 que la première édition avait eu lieu. Afin de soutenir la lutte contre le Sida et promouvoir la destination Ethiopie. Une course soutenue dorénavant par son premier vainqueur, Hailé Grebreselassie.