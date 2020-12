L'Ivoirien Tidjane Thiam intègre le Conseil économique du Pape

L’ancien patron du Crédit Suisse, l’Ivoirien Tidjane Thiam, a été recruté par le pape François.

Il intégrera le Conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d’investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux qui s'engagent à réformer le capitalisme et promouvoir des idéaux de justice sociale, d'inclusion et de développement durable.

Depuis son départ de la deuxième plus grande banque helvète, Tidjane Thiam collectionne les casquettes. Il a ainsi intégré la t_ask force_ de l’Union africaine - aux côtés de Ngozi Okonjo-Iweala, Trevor Manuel et Donald Kaberuka - chargée de trouver une solution coordonnée et continentale à la crise sanitaire.

Le Rwanda l'a récemment recruté pour développer l’attractivité de son secteur financier.