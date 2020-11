COVID19 : L'Afrique vers une deuxième vague de contaminations

L’Afrique se dirige vers une deuxième vague d’infections au coronavirus.

Cette prédiction pessimiste du CDC Africa intervient alors que le continent africain a dépassé cette semaine la barre des 2 millions de cas confirmés.

La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique appelle à la vigilance quant aux mesures de prévention.

" Les pays africains connaissent une augmentation inquiétante du nombre de cas. Il y a maintenant plus de deux millions de cas COVID-19 en Afrique. Pour les 48 000 personnes qui ont perdu la vie dans les 47 pays de la région africaine, principalement l'Afrique subsaharienne plus l'Algérie, il y a plus de 1,4 millions de cas signalés. Au cours des 28 derniers jours, le nombre de cas a augmenté par rapport au mois précédent dans 19 pays de la région, dont des pays comme le Kenya, l'Algérie, le Ghana et l'Angola", déclare Matshidiso Moeti.

Alors que le monde prend espoir pour plusieurs vaccins, les responsables de santé craignent toutefois que l’Afrique ne souffre d’un achat massif par les pays riches.

Plus de 20 millions de tests de dépistage ont été effectués depuis le début de la pandémie, mais ils sont insuffisants pour un continent d’1,3 milliard d’habitants.