La Chine renforce ses positions économiques en Asie

La Chine devrait encore résister davantage aux pressions internationales qui ponctuent la guerre commerciale face à Washington, dans les mois à venir.

Pékin sort renforcé après l'accord signé ce dimanche entre 15 pays, essentiellement asiatiques, à l'issue du sommet de l'ASEAN et que soutenaient les autorités chinoises.

Un accord de libre échange qui compte parmi les plus importants au monde : il concerne plus de deux milliards d'habitants, et couvre un tiers du PIB de la planète.

"Je pense que le Partenariat régional économique global (RCEP) sera bientôt ratifié par les pays et mis en oeuvre prochainement", a déclaré le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, "ce qui contribuera à la reprise économique liée à la pandémie de Covid-19, et apportera une prospérité commune aux personnes et aux entreprises de tous les pays membres".

Un grand absent de cette zone de libre échange, obtenue après huit ans de négociations : les Etats-Unis, qui n'avaient pas non plus signé l'accord de partenariat trans-Pacifique. Washington devra donc se passer de liens commerciaux privilégiés avec des pays dont la croissance tire vers le haut l'ensemble de l'économie mondiale.