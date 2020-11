Rentrée des classes à Kigali après des vacances forcées

Rentrée des classes au Rwanda après sept mois de fermeture pour freiner la propagation de coronavirus.

Prise de température, masque de protection et lavage de mains, rien n’est laissé au hasard pour respecter les mesures sanitaires.

Difficile de se remettre dans les cours après des mois de vacances forcées.

"En toute honnêteté, je me sens un peu nerveuse, car ce n’est pas facile de revenir à l’école après sept mois de vacances. On s’habitue et on reprend le rythme scolaire petit à petit", avance Melissa Ikerezi Cyuzuzo.

Le lycée Notre Dame de Citeaux, dans la capitale Kigali, n'est pourtant pas à sa capacité maximale.

Seule la moitié des élèves est présente en ce lundi 2 novembre, au grand dam des enseignants qui doivent redoubler d'efforts pour rattraper le temps perdu.