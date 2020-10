Découverte d'un sous-marin de la WWI au large de la Tunisie

Découverte surprenante au large du Cap Bon, au nord-est de la Tunisie.

Le 21 septembre dernier des plongeurs tunisiens ont retrouvé l’épave d’un sous-marin français datant de la Première Guerre Mondiale. Coulé par l’armée allemande en 1917, l’Ariane abrite désormais une multitude de poissons et de crustacés.

Pour Selim Baccar, le directeur du club de plongée de Ras Adar, c'est revivre une partie de l'histoire contemporaine.

"Ce sous-marin fait partie de l'escadrille de Bizerte (nord de la Tunisie), il est parti pour faire des exercices du côté du Cap Bon. Il était suivi par un autre bateau qui le protégeait. Et la nuit, il a été torpillé par un U-Bot allemand, le U-22. C'est comme si on lisait un livre d'histoire en direct, c'est très passionnant. On est tombé sur des rapports militaires aussi qui parlaient de ce genre de bataille minute par minute, vraiment très détaillé, de tout ce qui se passait sur la Méditerranée. Et quand on lit ça, et que l'on se replonge dans cette atmosphère, je me dis que moi à mon âge, je suis content de ne pas avoir connu de guerre."

L’Ariane est le troisième sous-marin retrouvé dans les eaux tunisiennes. Les forces allemandes y avaient fait des ravages, où ils étaient déployés pour couper les renforts des Alliés et les provisions venant des colonies.