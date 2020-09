Soudan : les autorités se mobilisent pour la reconstruction

Alors que les eaux du Nil commencent à baisser au Soudan, c’est l’heure de l’état des lieux pour les autorités.

Selon Lena al-Sheikh, ministre soudanaise du développement social, le moment est venu de passer à l'action :

"Nous avons été frappés par les pires inondations depuis 100 ans ; plus de 120 000 maisons ont été détruites, partiellement ou totalement. Nous parlons de plus de 650 000 personnes touchées. Les gens ont maintenant un besoin urgent d'abris, de santé, d'eau et d'assainissement, de nutrition".

Les inondations mortelles ont atteint des niveaux records cette année et ont touché plus d’un demi-million de personnes dans le pays selon l’Organisation des Nations Unies.

Les fortes pluies qui tombent habituellement au Soudan de juin à octobre ont atteint une hauteur historique cette année de 17,67 mètres.

Dimanche, le niveau de l’eau avait déjà baissé et atteignait 17.36 mètres.

Lundi, le gouverneur de l'État du Nil Bleu Abdelrahman Noureldayem a envoyé un appel urgent au gouvernement fédéral de Khartoum, demandant l'accélération du transport de plus de 120 tonnes de matériel de secours de la Commission d'aide humanitaire vers l'État via un pont aérien.

Au moins 114 Soudanais sont morts à la suite de pluies extrêmement abondantes et des inondations qui ont suivi dans de nombreuses régions du pays.