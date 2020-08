Soudan du Sud : Des milliers de déplacés après des inondations

Au Soudan du Sud, la ville de Bor est sous l'eau. Plus de 500 maisons ont été détruites dans les inondations qui ont frappé les provinces du Jonglei et de l’Equatoria occidental. Des milliers de personnes sans abri sont maintenant confrontées à la double menace de la faim et de la maladie.

Nyanding Alieb Juuk, une résidente de la ville de Bor, a tout perdu :

« Maintenant nous sommes à la rue parce que nous sommes sans abri. Nous souffrons beaucoup et nous aimerions que le gouvernement puisse nous fournir de la nourriture et un abri pour supporter le froid ».

Le secrétaire général de l'État de Jonglei a fait appel à des jeunes de la région pour construire des barrages temporaires.

La situation s’est aggravée avec le début de la saison des pluies. Ces inondations ont déplacé plus de 5 000 personnes des villes de Bor et de Twic East. Selon les autorités locales, ce chiffre serait de 150 000 personnes pour l’est de Jonglei.