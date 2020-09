Algérie: Les journalistes manifestent pour la libération de Khaled Drareni

En Algérie, depuis maintenant deux semaines, des manifestants réclament la libération du journaliste Khaled Drareni, condamné à trois ans de prison. Plus de 200 personnes étaient dans les rues d'Alger pour soutenir symboliquement le journaliste accusé d'«incitation à attroupement non armé» et «atteinte à l'unité nationale».

Reporter Sans Frontières a dénoncé la semaine dernière "un contexte de plus en plus détérioré pour la liberté de la presse en Algérie".

Des Journalistes du monde entier se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour demander la libération immédiate et sans conditions du Journaliste Khaled Drareni.

Le site en version arabe d'Amnesty international a relayé leur appel sur Twitter:

Ces derniers mois en Algérie, des journalistes ont été accusés par le régime de semer la discorde, de menacer l'intérêt national et surtout d'être à la solde de "parties étrangères".