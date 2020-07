RDC : deux nouveaux cas d'Ebola dans le nord-ouest

La confirmation est de l’OMS. D’après l’institution onusienne en charge des questions de santé, deux nouveaux cas d’Ebola ont été recensés ces dernières 24 heures dans le nord-ouest de la RDC, soit un cumul total de 50 cas du virus.

D’après des médias congolais, ces deux cas ont été enregistrés dans le village Ipeko proche de la ville de Mbandaka, capitale de la province de l‘Équateur dans le nord-ouest du pays.

Ainsi, depuis la déclaration de l‘épidémie le 1er juin dernier, on dénombre déjà un total de 51 personnes contaminées au virus Ebola dans la zone. Soit 48 cas confirmés et 3 probables. Quant aux décès, ils sont au nombre de 20 dont 17 confirmés et 3 probables. Seuls onze patients ont pour l’instant survécu au virus.

C’est la onzième épidémie déclarée en RDC depuis la première en 1976 dans la ville de Yambuku près de la rivière Ebola.

Déclarée le 1er août 2018, la dixième dont la fin a été annoncée en mi-juin dernier a tué 2 277 personnes dans des provinces de l’est de la RDC.

Le géant pays d’Afrique centrale fait également face à d’autres épidémies dont la rougeole qui a déjà fait 6 000 morts et surtout la pandémie de coronavirus qui, elle, a atteint depuis le 10 mars dernier, 8 075 personnes, soit 3 620 guéries et 190 décès.