Le programme "Gabon famille verte" encourage le retour à la terre

Devant sa maison, Thierry Manbana, nettoie son petit jardin de carottes et de choux. Comme des milliers de Gabonais en cette période de confinement, il participe à la campagne de promotion encourageant la pratique du maraîchage et du jardinage.

Le programme “Gabon famille verte” vise à ancrer au sein du noyau familial l’importance du retour à la terre.

“Ma fille ayant vu cette publicité deux ou quatre reprises à la télévision, disait maintenant qu’elle veut planter. Et je me suis rapproché de la structure via les réseaux sociaux et ont accepté de venir nous apporter des semences. Et c’est ainsi que nous avons été livré. Et ma fille voyant le véhicule arrivé et les semences nous être remis était très heureuse de savoir qu’elle allait se mettre à cultiver maintenant. Du coup, madame s’est associé à nous et nous avons fait le petit verger”, estime Thierry Manbana, enseignant et maraîcher.

Étudiant en 2ème année de Comptabilité, la vocation de l’agriculture Agne Kalidou la tient de son père. Le programme pour lui est bénéfique à plus d’un titre, à tel point qu’il envisage d’en faire une activité lucrative.

“Pour le moment j’ai un autre petit verger au nord de Libreville. Ce jardin, c’est une place que j’ai pris dans le quartier et que j’ai nettoyé pour ne pas perdre le talent et la passion que j’ai. Partout oû je suis j’essaie de faire mon jardin pour garder ce que j’aime au départ. Parce que c’est une passion pour moi. Et j’aimerais avoir plus d’hectare, travailler et me lancer dedans et faire des affaires dans ce domaine là”.

Pour la commission de l‘Économie rurale et à l’Agriculture de l’Union Africaine, ce programme mérite d‘être partagé en Afrique, comme modèle de renforcement du système alimentaire sur le continent.

“Mon département se joint aux efforts de la FAO pour appuyer le ministère de l’Agriculture, de l‘élevage et de la pêche et alimentation de la République du Gabon pour disséminer cette expérience à d’autres pays de notre continent. L’initiative Gabon famille verte va permettre aux populations de s’intéresser aux activités agricoles et sortir de la dépendance des importations des produits agricoles dans notre continent”.

Le contexte agricole gabonais se caractérise ainsi par une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur en denrées alimentaires. Cette opération vise à ancrer au sein du noyau familial l’importance du retour à la terre.