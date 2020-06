La CAF sort près 120 millions de CFA pour les fédérations

La CAF annonce, enfin, une aide financière aux fédérations du continent. Chacune d’elle bénéficiera d’une subvention de près de 120 millions de francs CFA.

Après la Fifa, la CAF sort le chéquier pour voler au secours de ses associations membres. L’instance du foot continental va débloquer d’urgence plus de 6 milliards 393 millions de francs CFA. Chaque fédération en recevra près de 120 millions. Une subvention pour les aider à faire face à la pandémie de Covid-19.

Une situation sanitaire qui reste toujours préoccupante qui bouleverse tout le foot africain. Des championnats à l’arrêt, d’autres qui attendent sans être vraiment sûr de reprendre. Le sujet est au centre du débat avec nos deux invités de deux pays qui ont opté pour deux solutions différentes : un journaliste du Cameroun, Yves Tchamadeu, et un autre du Sénégal, Harouna Dème.

Et puis face à cette crise, la FIFA multiplie les initiatives pour accompagner la reprise des championnats dans le monde. Un outil d‘évaluation des risques a été mis à la disposition des Confédérations et Fédérations pour assurer la sécurité des acteurs. Plus de détails à retrouver dans cette émission.