Coronavirus en Afrique : top 5 des pays les moins stressés

Si le coronavirus a déjà quadrillé toute l’Afrique, tous les personnels soignants des 54 pays du continent ne subissent pas le stress de la même manière. Voici pourquoi.

1- L‘Érythrée

Il était une fois l‘Érythrée, un pays de la Corne de l’Afrique dont on parle peu ou pas et ayant, selon des observateurs, la réputation d‘être dirigé par un des régimes les plus fermés et totalitaires au monde.Toutefois, Asmara a pour l’instant le mérite d’avoir guéri tous les 39 cas de covid-19 recensés sur son sol. Zéro décès, zéro cas actif à l’hôpital… l‘Érythrée a déjà gagné une bataille dans sa guerre contre le coronavirus.

Si la hantise d‘éventuels nouveaux cas reste vivace dans l’esprit des agents de santé, la tension qui les a animés pendant la prise en charge de malades de covid-19 doit avoir baissé d’un cran. Voire de manière significative.

2- L‘Île Maurice

Idem pour Maurice qui n’a plus enregistré de cas depuis une vingtaine de jours. Des 332 cas de covid-19 enregistrés sur l‘île de l’O=océan Indien, 322 ont déjà recouvré la santé, même si 10 ne sont pas parvenus à survivre au méchant virus.

3- Les Seychelles

Quant à l’archipel voisin des Seychelles, on n’y compte aujourd’hui qu’un seul cas actif, les 10 autres s‘étant remis de la maladie.

4- La Namibie

En Namibie, 13 des 16 malades sont sortis de l’hôpital pour avoir recouvré leur santé. Les personnels soignants du pays des Bochimans peuvent souffler un tout petit peu. Et pourquoi pas, aller faire un peu de safari au parc national d’Etosha.

5- Le Botswana

Chez le voisin du désert du Kalahari, il n’y a que 7 cas actifs. Sur les 25 recensés au Botswana, le pays n’a perdu qu’un seul malade de covid-19.

Les Comores et le Burundi ont les mêmes nombres de malades hospitalisés. Mais ces chiffres sont à nuancer. Sur les 11 cas enregistrés dans l’archipel de l’océan Indien, 3 malades ont recouvré la santé et un patient a perdu la vie. Quant au Burundi, difficile d’analyser ses chiffres car des observateurs semblent ne pas les crédibiliser.

S’agissant du Lesotho, le classer dans ce top cinq s’avère improbable car le pays d’Afrique australe n’est qu‘à quelque 5 jours de son premier cas. D’où la tension qui doit animer les personnels soignants d’un pays qui aura résisté pendant près de deux mois à la percée du virus.