Coronavirus : appels de détresse des Marocains bloqués à l'étranger

Des milliers de Marocains bloqués à l‘étranger depuis la suspension des liaisons aériennes vers le Maroc multiplient les appels à l’aide, avec lettres ouvertes aux plus hautes autorités de leur pays et campagnes sur les réseaux sociaux.

Le royaume a bouclé à la mi-mars ses frontières et suspendu tous ses vols internationaux pour endiguer la propagation de l‘épidémie de Covid-19.

Des vols spéciaux ont permis de rapatrier les milliers de touristes bloqués au Maroc mais les Marocains se trouvant à l‘étranger n’ont, eux, pas pu regagner leur pays.

Nous avons l'impression que notre patrie nous a oubliés ou pire rejetés (...).

Selon la presse locale, ils sont plus de 16.000 touristes, étudiants ou hommes d’affaires dans cette situation, avec de gros contingents en France, Turquie et Espagne.

Certains sont notamment coincés dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, seules frontières terrestres de l’Union européenne avec l’Afrique.

“Épuisement des ressources”

“Nous arrivons aujourd’hui à épuisement de nos ressources financières et notre santé mentale se dégrade”, ont récemment écrit, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI, des Marocains “bloqués en France, en Espagne, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Thaïlande et dans d’autres pays”.

“Nous ne sommes plus en mesure de continuer à vivre dignement dans un pays qui n’est pas le nôtre. À cela s’ajoute la souffrance d‘être séparés de nos femmes, nos maris et nos enfants en bas âge”, témoignent-ils dans cette lettre ouverte.

Dans une pétition adressée au gouvernement marocain et signée par plus de 25.000 personnes, d’autres alertent sur leurs “situations de plus en plus précaires avec la hausse des restrictions imposées par la pandémie”.

“Nous avons l’impression que notre patrie nous a oubliés ou pire rejetés (…). Notre situation ne cesse de se dégrader jour après jour dans l’indifférence collective”, est-il écrit dans cette pétition.

Les services consulaires marocains ont annoncé avoir mis en place des “cellules d’accompagnement”, et pris en charge les frais d’hébergement pour certains.

Mais aucune annonce de rapatriement n’a été faite, la priorité des autorités marocaines étant jusqu‘à présent de limiter le risque de contagion, selon les informations obtenues par l’AFP de source diplomatique.

Le nombre total de cas officiellement déclarés au Maroc depuis l’apparition de la pandémie était de 1.746 vendredi, avec 120 décès et 196 rémissions.

AFP