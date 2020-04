Coronavirus au Nigeria : un nouveau centre d'isolement à Abuja

*Le ministre nigérian du Territoire de la capitale fédérale, Muhammed Musa Bello, a inspecté mardi les installations et les équipements d’un centre d’isolement nouvellement construit pour les patients atteints de COVID-19 à Abuja.

Ce centre est le deuxième de ce type dans la capitale. Il a également visité l’hôpital général Karu de la ville, où des travaux d’aménagement sont en cours.

“Nous avons déjà 150 lits installés avec leurs draps et leurs oreillers, ainsi que des armoires latérales”, a déclaré Muhammed Musa Bello.

Le Nigeria a demandé 6,9 milliards de dollars aux prêteurs multilatéraux, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi son ministre des finances.

“Je suis très confiant qu’avec ce type de partenariat et le soutien de la communauté au sens large, en particulier du secteur privé, les membres de la communauté médicale seront en mesure de lutter contre cette pandémie jusqu’au bout”, a ajouté M. Musa Bello.

La nation la plus peuplée d’Afrique a jusqu‘à présent enregistré plus de 232 infections confirmées et 5 décès dus au nouveau coronavirus.