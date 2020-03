La pire tempête que l'Égypte ait connue depuis des décennies fait près de 20 morts

Près de 20 personnes ont été tuées dans les pires tempêtes qui ont frappé l’Egypte depuis des décennies, a déclaré vendredi le Premier ministre du pays.

Le pays nord-africain a été frappé par de fortes pluies et des vents violents qui ont commencé dans les premières heures de jeudi et se sont poursuivis vendredi.

“L’Egypte n’a pas connu de telles conditions météorologiques depuis près de 35 ou 40 ans”, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouly. “Ces conditions météorologiques ont provoqué une vingtaine de morts dans tout le pays.” Le trafic, les trains, les ports et les vols ont été touchés.

Treize personnes ont été blessées jeudi lorsque deux trains de passagers sont entrés en collision au Caire en raison des conditions météorologiques, a déclaré le gouvernement. Les médias locaux ont fait état de plusieurs décès dus à des chocs électriques, à l’effondrement partiel de bâtiments ou à des accidents de la route jeudi et vendredi.

Des vidéos et des photos des rues inondées du Caire ont été largement diffusées sur les médias sociaux, avec des critiques du gouvernement sur la mauvaise qualité des infrastructures. Beaucoup se sont plaints de longues coupures d‘électricité et d’eau et d’un drainage inadéquat.

Les partisans du gouvernement affirment que l’administration du président Abdel Fattah al-Sisi a hérité des erreurs des gouvernements successifs depuis des décennies et s’efforce d’améliorer les infrastructures et de développer les services.