Le Nigéria, première puissance économique d'Afrique [Revue de Presse]

Dans la Revue de Presse de ce mardi , direction la Côte d’Ivoire où le Parlement autorise finalement la modification de la Constitution, quelques jours après l’annonce du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3ème mandat présidentiel.

Le Nigéria, première puissance économique d’Afrique, loin devant son rival, l’Afrique du Sud. Le pays le plus peuplé d’Afrique s’est distingué par une croissance à 2.7%, soit 476 milliards de dollars en 2019.

Et dans quelques mois, le stade Franco-Anselmi de Pointe-Noire au Congo n’existera plus … À la place, le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a prévu de construire un grand centre commercial.