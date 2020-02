Mike Pompeo dénonce les promesses "creuses" chinoises

La rivalité entre les États-Unis et la Chine s’exporte en Afrique. Mercredi, alors qu’il achevait sa tournée sur le continent, le secrétaire d‘État américain Mike Pompeo a mis en garde contre les promesses creuses de Pékin. Des engagements qui ne participeront pas à l’essor du continent.

“Les pays devraient se méfier des régimes autoritaires aux promesses creuses. Ils engendrent la corruption et la dépendance, ils n’embauchent pas les populations locales, ils ne les forment pas et ne les dirigent pas. Et le progrès dont l’Afrique a tant besoin ne se réalisera pas”, a tancé le responsable américain.

Mike Pompeo propose dès lors à l’Afrique une alternative, coopérer avec son pays. “S’il y a une chose que vous devez savoir sur notre président – mon patron – c’est qu’il aime les accords. Il veut qu’il y en ait plus, il veut qu’il y en ait plus entre les États-Unis et les nations de toute l’Afrique”, a ajouté M. Pompeo lors de cette dernière étape africaine en Éthiopie.

Lors du sommet Chine-Afrique, Pékin a promis pas moins de 60 milliards de dollars pour de nouveaux financements sur le sol africain. Reste à Washington de proposer son enveloppe.