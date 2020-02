Centrafrique : bilan de l'accord de paix un an après

En Centrafrique, l’accord politique dit de paix et de réconciliation, négocié à Khartoum au Soudan fête son premier anniversaire.

À Bangui, c‘était l’occasion de faire le bilan de cet entente signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés actifs dans le pays.

“Les résultats actuels sont réels et efficaces. Mais ils doivent être renforcés et développés. C’est pourquoi j’en appelle aussi aux garants et aux facilitateurs. En effet, un an après la signature de l’Accord, il est clair que la période d’observation est passée et que le moment est venu de prendre le chemin de la stabilité pour que l’Accord soit réellement respecté”, déclare Faustin-Archange Touadéra, président de la Centrafrique.

Douze mois après, le niveau des violences a baissé, et la restauration de l’autorité de l’Etat a été rétablie. Néanmoins, les groupes armés continuent de s’affronter entre eux en violation des dispositions dudit accord.

Ultime test pour la mise en œuvre de l’accord, fin 2020 avec l’organisation d‘élections générales grâce à l’aide de la MINUSCA et de tous les partenaires de la République centrafricaine.