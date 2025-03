Le Soudan du Sud peut-il éviter une nouvelle spirale de violence ?

Les appels au calme se multiplient et les combats s’intensifient dans le nord-est du pays entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et la White Army, une milice Nuer alliée à l’ex-vice-président Riek Machar.

Dans cette impasse sécuritaire, Washington a ordonné l’évacuation de son personnel non essentiel. En 48 heures, la situation s’est dangereusement détériorée.

Les tensions ont atteint un nouveau sommet mardi, lorsqu'un groupe armé a affronté l'armée sud-soudanaise. Cette confrontation a conduit à l'arrestation de deux ministres du gouvernement ainsi que d'un chef adjoint de l'armée, tous alliés à l'ancien vice-président Riek Machar, devenu chef rebelle. L'armée a également encerclé la résidence de M. Machar, et ses partisans craignent que ces arrestations ne compromettent l'accord de paix en cours de mise en œuvre.

Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a déjà été ravagé par une guerre civile meurtrière entre 2013 et 2018, entraînant la mort de plus de 400 000 personnes. Un accord de paix signé en 2018 entre le président Salva Kiir et Riek Machar visait à stabiliser le pays, mais sa mise en œuvre reste fragile.

Une attaque contre l'ONU et des inquiétudes internationales

Vendredi, un hélicoptère des Nations unies effectuant une mission d'évacuation dans le nord du pays a été attaqué, compliquant davantage la situation sécuritaire. L'ONU a immédiatement réagi en qualifiant cette attaque de "crime de guerre".

La Commission des droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud a, pour sa part, exprimé ses préoccupations face à la montée des violences et aux tensions croissantes à Juba. "Nous assistons à une régression alarmante qui pourrait effacer des années de progrès durement acquis. Plutôt que d'alimenter les divisions et les conflits, les dirigeants doivent de toute urgence se recentrer sur le processus de paix, faire respecter les droits de l'homme des citoyens du Sud-Soudan et assurer une transition sans heurts vers la démocratie", a déclaré Yasmin Sooka, présidente de la Commission.