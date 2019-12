Serie A, un logo contre le racisme de très mauvais goût

La Serie A italienne a connu plusieurs incidents racistes cette saison. Des joueurs noirs ont été vises par des cris de singe par des supporters.

Plusieurs clubs de l’élite transalpine avaient décidé de riposter avec une lettre ouverte condamnant le racisme. l’administrateur délégué de la Lega Serie A Luigi De Servio a présenté un plan de lutte contre le racisme, qui prévoit notamment la signature d’une charte par chacun des 20 clubs de Serie A, qui ont tous choisi un joueur devant les représenter dans ce combat contre le racisme.

La Lega Serie A a confié à un artiste, Simone Fugazzotto, la création d’un logo fédérateur qui dirait ‘Non’ au racisme. Et cet artiste a réalisé un logo sur lequel on peut observer trois singes de couleurs différentes, barré par le message « Non au racisme ». L’affiche, a vite fairt de suscite des critiques de l’AS Rome, de l’association anti-discriminations FARE et de nombreux internautes.

A l’issue des éliminatoires, on connaît la composition complète des groupes de la phase finale du Rugby Africa Cup 2020. Une compétition sous une nouvelle formule.

Après avoir éliminé le Nigeria, Madagascar retrouve la Namibie et la Zambie dans le groupe A. La Côte d’Ivoire évoluera dans le groupe B avec le Kenya et le Maroc.

Facile vainqueur de Maurice en éliminatoires, le Sénégal évoluera dans le groupe C avec l’Ouganda et l’Algérie. Enfin, le groupe D est composé de Tunisie, Zimbabwe et Ghana. La phase finale du Rugby Africa Cup aura lieu en juin-juillet 2020.