Les Africains et le Ballon d'or, c'est quoi le problème ?

Après le sacre de Lionel Messi au Ballon d’or 2019, place aux questions. Sadio Mané méritait-il de terminer quatrième ? Que doivent faire les footballeurs africains pour remporter ce trophée prestigieux ?

La déception aura été aussi grande que la frustration pour les Africains après la cérémonie du Ballon d’Or 2019 qui a consacré Lionel Messi pour la sixième fois. Pas de Mohamed Salah encore moins Sadio Mané sur le podium. Malgré une saison aboutie avec Liverpool, le Sénégalais, considéré comme l’un des favoris, n’a été classé que quatrième. Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations et interpelle notamment sur la place du footballeur africain dans le football mondial. Une question que nous abordons dans cette émission avec le journaliste guinéen Séga Diallo.

Football Planet revient également sur la deuxième journée de la Ligue africaine des champions et les belles performances de l’Espérance de Tunis, de l’Etoile Sportive du Sahel et du TP Mazembe qui ont été reçu deux sur deux. Les trois clubs sont les seuls à avoir réalisé le carton plein après deux journées alors que d’autres se sont relancés à l’issue de la deuxième journée dont vous pourrez avoir retrouvé tous les résultats et classements ainsi que ceux de la Coupe de la CAF marqué notamment par le sans-faute des clubs égyptiens.

Et puis en fin d‘émission, nous reviendrons sur la participation des Africains au Mondial de Beach Soccer. Nous serons en ligne de Dakar avec Omar Ngalla Sylla, le sélectionneur du Sénégal qui a été une nouvelle fois sorti en quart de finale. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette petite transition.