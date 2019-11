Crise humanitaire à Haïti : l'activiste Kémi Séba aux côtés des sinistrés

Kemi Séba ce week-end dans les rues de la capitale haïtienne Port-au-Prince. L’activiste franco-béninois est allé apporter son soutien aux populations des bidonvilles frappées par une grave crise humanitaire consécutives aux manifestations anti-corruption dans le pays.

Pour sa mission humanitaire, Kemi Séba avait apporté avec lui des kits sanitaires contenant du savon, du dentifrice et des médicaments qu’il a distribués aux personnes vulnérables de la capitale. « Nous voulions montrer que nous sommes capables et que nous n’avons pas à attendre que le gouvernement agisse, nous pouvons agir nous-mêmes pour montrer notre soutien », a fait savoir l’activiste dans un entretien avec la chaîne Voice of America.

Depuis plusieurs semaines, Haïti est aux prises avec une grave contestation anti-gouvernementale qui a fortement entamé les services sociaux de base, notamment les hôpitaux. Les populations déplorent la montée de la corruption dans laquelle seraient impliquées les autorités, ce qu’elles démentent. Selon l’ONU, au moins 42 personnes sont mortes depuis mi-septembre dans des manifestations organisées dans les principales villes en Haïti pour exiger la démission du président, un mouvement paralysant les activités économiques du pays.

Crise humanitaire grave

« Nous avons du personnel médical avec nous, des sages-femmes, des spécialistes qui ne se contentent pas de distribuer les kits mais aussi faire des consultations gratuites. Ce sont des volontaires qui ont donné leur temps pour que cela se produise (…) Nous voulions faire cela parce qu’Haïti est une source de fierté noire dans le monde et parce qu’Haïti fait actuellement face à une situation extrêmement difficile à cause de cette crise qui affecte les secteurs social et économique du pays », a ajouté Kémi Séba.

Il y a quelques jours, l’ONU alertait sur les conditions humanitaires à Haïti. Plus d’un Haïtien sur trois serait dans une situation d’insécurité alimentaire “grave”, en raison de la crise économique, des troubles sociaux et de la baisse de la production agricole.

Depuis la semaine dernière, cependant, les manifestations anti-gouvernementales ont faibli après la signature d’un accord entre l’opposition, le gouvernement ainsi que la société civile visant à trouver un successeur au président Jovenel Moïse et la formation d’un gouvernement de transition.

Si la crise semble dès lors s’estomper, Kemi Séba espère toutefois que la chaîne de solidarité aux populations les plus vulnérables d’Haïti ne sera pas rompue. L’activiste n’en est pas à son premier voyage sur l‘île. Plusieurs fois déjà, il s’y est rendu pour apporter son soutien aux manifestants anti-corruption.