Football / Eliminatoire CAN 2021 : l'Egypte privée de Salah pour deux matches

Les Pharaons d’Egypte devront se passer de leur superstar Mohamed Salah pour les prochaines journées de leur campagne éliminatoire de la CAN 2021. Selon la fédération égyptienne, l’attaquant de Liverpool, blessé à la cheville, manquera les matches contre le Kenya jeudi et les Comores lundi.

L’instance faîtière du football égyptienne se veut toutefois rassurante : son attaquant vedette reste fermement engagé à jouer pour l‘équipe nationale en dépit de différends constatés lors du dernier Mondial en Russie. Mardi, d’ailleurs, Salah était présent dans la banlieue d’Alexandrie où il a assisté à l’entraînement de ses coéquipiers.

Le 15 octobre dernier, Mohamed Salah a été victime d’une blessure à la cheville. Un malaise aggravé ce dimanche suite à un contact avec Fernandinho lors du choc face à Manchester City (3-1) dont l‘Égyptien a été le premier buteur.

Après une campagne décevante au Mondial 2018 et à l‘édition 2019 de la CAN, les Pharaons d’Egypte sont scrutés de près. Pour cette CAN 2021, ils partagent le groupe G qui comprend également le Togo.