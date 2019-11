Burkina Faso : Quelles solutions face aux attaques ? [The Morning Call]

Quelles solutions face aux attaques recrudescentes au Burkina Faso ? Le président Roch Marc Christian Kaboré a présidé hier, jeudi, une réunion de crise et s’est adressé à la Nation, après l’attaque du convoi de la société minière canadienne Semafo, qui a fait au moins 38 morts et des dizaines de blessés. Il appelle à une mobilisation générale des fils et des filles de la patrie.

Éléments de réponse avec Mahamadou Savadogo, expert en sécurité et spécialiste de l’islamisme violent, en ligne avec nous depuis Ouagadougou, la capitale.