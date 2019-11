Sadio Mané peut-il offrir un second Ballon d'Or à l'Afrique ? [Chronique Sport]

Parmi les footballeurs du continent africain nominés pour le Ballon d’Or 2019, figurent Mohamed Salah et Sadio Mané.

Ces deux pensionnaires de Liverpool font rêver le continent. Sadio Mané par exemple incarne une réelle chance pour l’Afrique. Mais la question est de savoir si le Sénégalais pourrait offrir un second ballon d’or à l’Afrique ?

Dans cette chronique, on parle aussi de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans qui démarre ce vendredi en Egypte et se déroulera jsuqu’au 22 novembre. Le groupe A composé du pays hôte, le Mali, le Cameroun et le Ghana sera face au groupe B composé du Nigeria, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et de la Zambie.

Lors du match d’ouverture de ce tournoi de football organisé par la Confédération africaine de football et créé en 2011, l’Egypte affrontera le Mali à 18 h GMT et à 21 h, l‘équipe du Cameroun jouera contre celle du Ghana.

On termine cette chronique sur une note de rugby. En Afrique du Sud, Tendai Mtawarira, le capitaine des Springpoks surnommé la “bête” prend se retraite internationale après l‘éclatante victoire en Coupe du monde pour la nation arc-en-ciel.

Le joueur de 34 ans, dont le ballon a mené à des chants affectueux de “Beast” dans les stades du monde entier, s’est démarqué alors que les Boks ont battu l’Angleterre 32-12 pour remporter le trophée Webb Ellis à Yokohama samedi après ses 117 sélections.